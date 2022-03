Geen lockdown, toch vrees voor overlast in de natuur: ‘Broedende dieren nauwelijks rust’

Veldleeuwerik

Wat veel natuurbezoekers niet weten is dat het broedseizoen zich uitstrekt tot ver in de zomer. Het loopt van ongeveer 15 maart tot 15 juli. De landingsbaan van Vliegbasis Soesterberg is zelfs nog een maand langer verboden terrein: de beschermde veldleeuwerik broedt langs de landingsbaan. Die heeft drie keer een nestje.

Druktemonitor

Wie wil gaan wandelen of fietsen wordt gevraagd om voor vertrek de website te checken van Utrechts Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Hier staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn vanwege het broedseizoen. Ook nuttig: de Druktemonitor Utrecht. Op deze online kaart kun je in één oogopslag zien waar het druk of rustig is in de provincie Ook de natuurgebieden zijn daarin opgenomen.