Geen treinen van en naar Ede-Wageningen door aanrijding

Overval op restaurant KFC in Veenendaal

0:47 VEENENDAAL - Een of meerdere personen hebben zondagavond laat een overval gepleegd op het restaurant van fastfoodketen KFC aan de Rondweg-West in Veenendaal. De melding van het incident verscheen kort voor 23.30 uur. De politie deed via Twitter een oproep om uit te kijken naar de een of twee voortvluchtige daders.