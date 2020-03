Geen treinverkeer door aanrijding op spoorwegovergang in Barneveld

BARNEVELD - Door een ongeluk op de spoorwegovergang aan de Vliegersvelderlaan in Barneveld is het treinverkeer zeker tot 15.30 uur gestremd. Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.