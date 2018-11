Gelderland geeft omstreden afvalbedrijf Vink nieuwe vergunning

Sint op galoppe­rend paard fascineert generaties kinderen in Wageningen

7:38 WAGENINGEN - Het is al een halve eeuw een trekpleister van formaat in Wageningen: de Sinterklaas van Bresser. Generaties Wageningse kinderen kijken gefascineerd toe hoe het paard beweegt en Sinterklaas rustig in het zadel blijft zitten.