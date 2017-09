Gelderland: Ministerie handelt niet correct in kwestie vliegroutes

In Tiel werd voor ruim 6.000 euro aan hon­den­poep­boe­tes uitgeschreven

9:15 TIEL - Nergens in de regio werden er het afgelopen jaar zoveel hondenbezitters op de bon geslingerd als in Tiel. In totaal moesten 44 baasjes de portemonnee trekken omdat ze de poep van hun viervoeter niet hadden opgeruimd. Dat leverde ruim 6.000 euro op.