Gelderland: We kunnen asbest Vink niet strenger controleren door uitspraak stikstof

Veenendaal krijgt net als Ede inwerpzui­len voor keukenaf­val

11:57 VEENENDAAL - Bewoners van appartementengebouwen en flats in Veenendaal kunnen binnenkort hun etensresten weggooien in speciale afvalzuilen. Veenendaal krijgt hetzelfde systeem dat al in Ede in gebruik is genomen. Daar kunnen hoogbouwbewoners hun keukenafval apart in leveren.