Gelders college: OM drijft kwestie Vink onnodig op de spits

Miscommunicatie, moest gedeputeerde Drenth erkennen. In een onderling overleg tussen omgevingsdiensten, politie, en Openbaar Ministerie, zou die laatste hebben ‘geïnsinueerd’ dat het wijs was de rapporten niet openbaar te maken.



,,Het advies van de omgevingsdienst richting ons was om even pas op de plaats te maken.” Kennelijk, zo zei Drenth, ‘vindt justitie onze communicatie achteraf niet de juiste interpretatie van de afspraken’.



Van een fout wilde de gedeputeerde niet spreken. Ook over de kwaliteit van de ambtenaren wilde hij het niet hebben: ,,Als mijn mensen het niet goed doen, mag u mij daarop aanspreken.” Wat Drenth stoort, zo bracht hij naar voren, is hoe het Openbaar Ministerie dit aangepakt heeft.



In plaats van het college rechtstreeks schriftelijk te benaderen, of even te bellen, is direct een brief gestuurd naar Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging.



,,Dat is een hele zware, harde route, waarmee de discussie meteen op de spits wordt gedreven. Het voedt het gevoel alsof dingen het daglicht niet kunnen verdragen. Er wordt gedaan alsof we gelogen en bedrogen hebben, maar dat is niet zo.”