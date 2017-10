Gelderse politici vragen Den Haag te wachten met opening Lelystad Airport

Verdachte doodsteken Wageninger verlaat onwel de rechtszaal

12:32 WAGENINGEN/ ZUTPHEN - Emiel O. (42) die maandag terecht stond voor het doodsteken van de 38-jarige Wageninger Johnny van Rossum is in de rechtszaal in Zutphen onwel geworden. De rechtszaak is uitgesteld en wordt binnen 90 dagen verder behandeld.