Gestoken jongen (14) vlucht naar gemeentehuis in Rhenen; politie zoekt oudere man met ‘dun wit haar’

natuur van nabij Hout is waardevol in het open landschap

Aan de rand van de Veluwe ervaren we prachtige overgangen van het besloten bos naar verre uitzichten in de Vallei en langs de Rijn. Dat kan al eeuwenlang, maar tegelijk is het ook erg veranderd. Door meer bebouwing is het uitzicht veel minder geworden.

23 januari