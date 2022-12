Goede grond op nieuwe stek Veenendaalse stadsakker: ‘Willen nu ook in winter voor voedselbank verbouwen’

Schilder­ach­ti­ge plaatjes van schaatsers op Wagenings natuurijs gemaakt door drone

WAGENINGEN - Alsof er is geschilderd in het ijs. Maar dit is toch echt een foto. Wageninger Ties Blaauw maakte donderdagmiddag een prachtige plaat van schaatsers op het ijs in natuurgebied De Blauwe Kamer tussen Rhenen en Wageningen.

16 december