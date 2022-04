Govertjan de With beste natuurkundedocent van Nederland: ‘Dit voelt als een Oscar, nou ja, een beetje dan’

Govertjan de With (44) is tijdens het congres van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) verkozen tot natuurkundedocent van het jaar.

De inwoner van Veenendaal, al zeventien jaar werkzaam op het Ichtus College in zijn woonplaats, was ‘toch wel verrast’ toen juryvoorzitter Diederik Jekel afgelopen vrijdag zijn naam noemde tijdens het congres FYSICA op de Universiteit Twente.

,,Dat was voor mij sowieso een bijzondere plek”, vertelt De With een dag later. ,,Ik heb er mijn studie Natuurkunde gevolgd en was er al heel lang niet meer geweest. En dan word je daar voor zoveel collega’s in het het zonnetje gezet. Deze uitverkiezing voelt als een natuurkunde-Oscar. Nou ja, in elk geval een beetje.”

‘Bevlogenheid? Zo kun je het ook noemen’

Wat maakt hem tot een gelauwerde vakdocent? ,,Lastig om daarover iets over jezelf te zeggen. Ik vind het in elk geval mooi dat ik door mijn collega’s op school werd genomineerd. Later zijn er lessen van mij opgenomen en interviews met leerlingen gemaakt. Ik leg in elk geval altijd veel enthousiasme in mijn lessen. Bevlogenheid? Zo kun je het ook noemen.”

Onderweg naar het congres wist De With dat hij bij de laatste drie zat. ,,Ik hield nergens rekening mee. Dacht bij een eerdere uitreiking aan het dankwoord van de toenmalige winnaar te horen dat hij zijn speech goed had voorbereid. Wat zou betekenen dat hij de uitslag al wist. Maar dat klopte dus niet. Ik schrok wel even toen mijn naam werd genoemd.”

Leerlingen wereld beter laten begrijpen

Maandag en dinsdag geeft De With weer les op het Ichtus College. ,,Pas op Koningsdag begint de vakantie. Gewoon lesgeven, waar mogelijk door in de klas proefjes te doen. Zo probeer ik leerlingen de wereld steeds weer iets beter te laten begrijpen.”

,,Een doorsnee maandag wordt het niet, want ik weet nu al dat ik tijdens een van de pauzes in de aula wordt verwacht. Leuk om met mijn collega’s en leerlingen nog even bij stil te staan bij deze uitverkiezing. Zij maken dat ik mij op deze school voel als een vis in het water en kan doen waar ik goed in ben.”