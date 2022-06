Graffitikunstenaars aan het werk zien bij nieuw festival in Rijnhaven Wageningen

video Station Ede-Wageningen krijgt een onbemande winkel met streekpro­duc­ten: ‘Geen dure koelwagens nodig’

Treinreizigers die hun reis beginnen of eindigen op station Ede-Wageningen kunnen vanaf september streekproducten kopen in een onbemande winkel naast de fietsenstalling. Daar opent Lukas Lagerweij dan zijn tweede Pantry. De eerste staat in Wilp en is daar een succes.

7:00