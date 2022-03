Grimmige sfeer in kilometerslange file voor tankstation dat stunt met prijzen van 20 jaar geleden

Op de vlucht voor oorlog worden Oekraïners wakker in Harskamp: ‘Mijn tranen zijn op’

Ruim een week na het begin van de Russische invasie in Oekraïne werden tientallen Oekraïense vluchtelingen vrijdagochtend wakker in de noodopvang in Harskamp. In afwachting van de ontwikkelingen in hun thuisland, zullen ze de komende tijd verblijven in het Veluwse dorpje.

4 maart