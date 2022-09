Groen licht voor Edes Best Run, voldoende vrijwilligers om startschot te laten klinken

De organisatie, al vele jaren in handen is van Sport & Survival Team Ede, heeft de knoop doorgehakt. In de aanloop naar het eendaagse evenement, dat bijna 1000 deelnemers trekt, werd nog wel de noodklok geluid.

‘Uit de brand geholpen’

,,We hadden tot enkele dagen geleden 75 vrijwilligers en hebben er zeker 120 nodig. Dat aantal is nu net bereikt. Fijn dat er mensen in Ede en omgeving opstaan om ons uit de brand te helpen. Zijn er mensen die willen helpen, je kunt nog altijd terecht. We hadden van deelnemers al berichtjes ontvangen of het dit jaar werd afgelast. Die kunnen we gelukkig gerust stellen”, merkte Jona Steennis namens de orgaisatie van Edes Best Race op.