Groen licht voor plan woning waar nu ingestorte schuur staat aan voet Rhenense stadsmuur

Eindelijk mag het weer, kerstdiner op school: ‘Ik heb voor sushi gekozen, dat vind ik het lekkerst’

Gewoon in spijkerbroek met gympies eronder of in een chique jurk. Leerlingen van de in kerstlichtjes badende basisschool De Prinsenakker in Bennekom wandelen onder de klanken van Midden in de Winternacht en Jingle Bells binnen. Uit de miezerregen, op weg naar hun kerstdiner.

23 december