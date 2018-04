Groot verdriet om Marijke na fataal ongeluk A15, oorzaak onbekend

De 11-jarige dochter van de Rhenense is naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Zij ligt nog in het ziekenhuis, maar haar situatie is stabiel. Het lijkt erop dat zij er fysiek volledig bovenop gaat komen.



Marijke Buitenhuis werkte bij Autobedrijf Ottink in Ede. De verslagenheid bij zowel personeel als klanten is groot, laat eigenaar Robert Ottink weten. ,,Ze was voor ons zoveel meer dan een medewerker.’’



De garage is vandaag wel open. Op Facebook schrijft hij vol ongeloof het nieuws over het ongeval te hebben gehoord. Het online bericht zorgt voor veel reacties van klanten van het bedrijf.