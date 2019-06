‘Grootste hoeveelheid drugsafval ooit’ gevonden in loods Voorthuizen

VideoVOORTHUIZEN - In een loods in Voorthuizen bij Barneveld heeft de politie bijna 45.000 liter aan drugsafval gevonden. Het is waarschijnlijk afkomstig uit een drugslab voor synthetische drugs. Volgens de politie gaat het om de grootste hoeveelheid drugsafval die tot nu toe op een plek is gevonden in Nederland.