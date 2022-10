Grote afzetting vanwege politieonderzoek in Veenendaal: helikopter en duikers ingezet

Blauwen van GVVV winnen Veenendaal­se derby van de Rooien van DOVO

In een meer spannend dan fraai duel heeft GVVV buurman DOVO verslagen: 3-1. De ploeg van trainer Gery Vink trok in de tweede helft de winst in de Veenendaalse derby naar zich toe en verstevigde daarmee de koppositie in de derde divisie.

10:18