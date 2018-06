Grote brand in basisschool Barneveld

Al zeven jaar wonen met het geluid van de bouwvakker én de bosuil

9 juni EDE - In maart 2011 startte de bouw van de wijk Enka in Ede. Zeven jaar later is de wijk de helft van de geplande omvang. De bouw gaat door, de wijk is populair. Maar niet vanwege de voorzieningen. Die ontbreken.