Grote brand in voormalige pizzeria Veenendaal onder controle

Minder drugslabs, meer afval gedumpt in Gelderland

13:39 ARNHEM - Het aantal drugslaboratoria dat in Oost-Nederland werd opgerold is vorig jaar licht gedaald: dat waren er 8 in 2017 tegen 13 in 2016. Wel zijn meer opslaglocaties van drugs en grondstoffen ontdekt: dat aantal steeg van 6 naar 11.