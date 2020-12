Grote groep jongeren bestookt agenten met vuurwerk: oorsuizen

De agenten waren aan het eind van de middag in gesprek met een groep jongeren van ongeveer tachtig personen die zich ophield in een weiland bij Stroe. Vanuit een andere groep werd vuurwerk gegooid naar de twee politiemensen.



De politie is tijdens de jaarwisseling extra alert op agressie met vuurwerk tegen agenten. Mensen die opzettelijk vuurwerk naar hulpverleners of burgers riskeren vervolging voor (poging tot) zware mishandeling of doodslag, waarschuwt de politie.