Grote zoektocht naar bestuurder van te water geraakte motorscooter in Wageningen

Rond 5.00 ‘s nachts kreeg de politie een melding dat er een voertuig in een vijver aan de Rijnsteeg in Wageningen was beland. Het bleek te gaan om een driewielige motorscooter die dwars door het hekwerk rondom de vijver was gegaan. Het voertuig lag niet volledig in het water, maar was blijven hangen in het riet aan de rand van de vijver.