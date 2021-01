GS Gelderland: ‘Barneveld en Scherpenzeel moeten één gemeente worden’

Scherpen­zeel was zwaarste periode uit leven van ex-burgemees­ter De Vries: ‘Strijd waar ik nooit in wilde komen’

21 december Harry de Vries (64), sinds donderdag ex-waarnemend burgemeester van Scherpenzeel, heeft de zwaarste en moeilijkste periode uit zijn werkzame leven achter de rug, zegt hij, kort nadat hij is opgestapt wegens een onwerkbare situatie in Scherpenzeel. ,,Ik ben in toenemende mate gemangeld in een ongelijke strijd waar ik nooit in heb willen komen.’’