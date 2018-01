Han en Saskia wonen in een oude steenfabriek: 'We werden voor gek verklaard'

WAGENINGEN - Steenfabriek de Bovenste Polder in Wageningen stond in de jaren 90 letterlijk op instorten. Het historische gebouw werd van de ondergang gered door Han Wartna, die er nog altijd woont met zijn vrouw Saskia van der Kam.

De uiterwaarden zijn weer in trek. Dat was twintig jaar geleden wel anders.

,,Hier woonden de arbeiders van de steenfabriek in piepkleine huisjes. Arm volk waarop werd neergekeken’’, zegt Han Wartna (59). ,,Andere mensen kwamen hier nauwelijks. Iedereen verklaarde ons voor gek dat we er gingen wonen. Nu hebben we zelfs oud-minister Jeroen Dijsselbloem als buurman en zegt iedereen: Wat wonen jullie mooi!’’

Afgeschreven

Han en zijn vrouw Saskia van der Kam (60) waren in de jaren 90 de bewoners van zo'n arbeidershuisje. Het was krap met twee kinderen. Saskia: ,,De woonkamer was net zo groot als onze keuken nu.’’ Maar dat was niet de belangrijkste reden om naar de steenfabriek te verhuizen. Dat was de liefde voor het oude industriële complex dat door iedereen was afgeschreven, behalve door Han en zijn studievriend Arno Boon.



Han en Arno mobiliseerden verschillende partijen voor het behoud van de Bovenste Polder. Ze zouden met hun gezinnen in de steenfabriek gaan wonen, maar voor een sluitende exploitatie waren meer gebruikers nodig. De plaatselijke kanovereniging kreeg een eigen plek, er werden acht ateliers voor kunstenaars gecreëerd en de ovens kregen een nieuw leven als repetitieruimte. Han is de beheerder. ,,Ik hou alles in de gaten, ik ben de ogen en oren van het complex.’’



Het succes van de Bovenste Polder legde de basis voor BOEi, de maatschappelijke onderneming die tientallen afgeschreven industriële complexen heeft gerestaureerd en ontwikkeld. Arno is er directeur, Han werkt er als ontwikkelingsmanager.

Stookpotjes

Han en Saskia wonen nog steeds boven de ovens, in de ruimte waar voorheen de kolenopslag was. Dat is te zien aan het niveauverschil in de minimalistische woonkamer met het oorspronkelijke dakspant. In het hart van de kamer ligt (natuurlijk) een vloer met bakstenen. Daaromheen bevindt zich de houten verhoging, waar de kolen ooit lagen opgeslagen om via speciale stookpotjes in de oven gegooid te worden.

De grote centrale hal is voor gemeenschappelijk gebruik van de bewoners en de huurders. Er staat een bonte verzameling kunstwerken en andere spullen. Een ideale plek om de buitenboordmotor te testen die Han van stal heeft gehaald. Er is kans dat de toegangsweg weer overstroomt (sinds 1997 gebeurde dat zes keer), dus de boot moet bedrijfsklaar zijn.

Het stel neemt dat graag voor lief, want wonen aan de rivier heeft vooral voordelen: ,,'s Zomers hebben we het zwembad voor de deur en zeilen we heerlijk op de Rijn.’’

Volledig scherm © Gerard Burgers

