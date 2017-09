Hans (22) uit Ede jongste Meesterbakker ooit in Heel Holland Bakt

VIDEO Omwonenden boos over modderpoel na Wageningse Dag van de Hoed

10 september WAGENINGEN - Omwonenden van het Wageningse Torckpark zijn op zijn zachts gezegd niet blij met de modderpoel die is achtergebleven na de Wageningse Dag van de Hoed zaterdag. ,,Er is voor duizenden euro's schade in het park aangericht’’, zegt Fred Verwoert, lid van de Werkgroep Torckpark.