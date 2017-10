Hans uit Ede wint Heel Holland Bakt: Mensen zeiden 'dat kun je nooit'

Hans Spitsbaard (22) is de winnaar van het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt . Nu staat de student uit Ede voor de keuze: door met zijn studie Technische Bedrijfskunde of op naar een leven als patissier? ,,Door het bakken bruis ik van binnen.’’

Volledig scherm © MAX/ Roland J. Reinders Oh nee, zegt Hans aan de telefoon. Er staat een smeltende bruidstaart voor zijn neus. De witte fondant van zijn finaletaart, die hij voor de gelegenheid nóg een keer bakte, houdt niet van de vochtige lucht. Een probleem waar hij tijdens de opname van de laatste uitzending ook al mee kampte.



De vrienden die het spektakelstuk vanavond mochten oppeuzelen - met z'n allen voor een groot scherm bij Thermen Houten, waar Hans vrijwilligerswerk doet - zullen er ongetwijfeld hun schouders over ophalen. De Royal Wedding Cake betekent het eind van zenuwslopende weken waarin Hans angstvallig geheim moest houden of hij de winnaar werd van Heel Holland Bakt. ,,Nu mag ik het van de daken schreeuwen. Eindelijk.''



Zijn baksels blonken uit in een hoop technisch vernuft. Die harten op de maagdelijk witte bruidstaart lijken misschien simpel, maar schijn bedriegt. Als voorbereiding keek de student Technische Bedrijfskunde uren naar filmpjes over het zogeheten suikertrekken. ,,Mensen zeiden: Hans, dat kun je nooit, laat het toch zitten. Maar voor mij is iets niet kunnen geen optie. Vroeger had ik een slabbetje waarop stond: ik weet niet wat ik wil, maar ik wil het nu. Nu is het: ik weet precies wat ik wil en ik wil het nu. De aanhouder wint.’’

Ideale kleinzoon

En dat blijkt, want al had hij geen foutloze finale, hij troefde Marjolein en Gwenn af en is nu de beste thuisbakker van Nederland. Het doel dat hij al voor ogen had vanaf de eerste dag dat hij in de befaamde baktent stond. Hij bakte en bakte, liet er tentamens voor schieten en zegde zijn bijbaantje op. ,,Je moet offers brengen om te winnen’’, zegt de jonge bakker die bij zijn 81-jarige oma in Houten woont. Daarin gaat hij ver. ,,Ik snap dat ik op tv overkom als ideale kleinzoon, die vrolijk een taartje bakt en oma helpt met het huishouden. Maar het komt vaak genoeg voor dat zij ’s ochtends wil ontbijten en een ontplofte keuken aantreft waarin er voor haar geen ruimte meer is.’’

Quote Het komt vaak genoeg voor dat oma ’s ochtends wil ontbijten en een ontplofte keuken aantreft waarin er voor haar geen ruimte meer is

,,Er moet veel wijken voor mijn passie. Als een taart niet perfect is, word ik boos en wil ik ‘m opnieuw maken. Dan schiet sporten, dat doe ik ook graag, erbij in. Maar ik geloof dat dit de enige manier is om de beste te worden.’’

Studie afmaken

Quote Ik zie mijn toekomst in de patisserie Volledig scherm © MAX/ Roland J. Reinders Klinkt alsof kritisch commentaar nogal rauw op zijn dak kan vallen. Hoe ging het dan toen de bananenvulling in zijn stapeltaartje in de finale, een Banana Colada empileur, door jurylid Janny van der Heijden als ‘haast stopverfachtig’ werd betiteld? ,,Ik had het niet aan zien komen, maar ik laat me daardoor niet uit het lood slaan. Het zorgt bij mij meer voor nieuwe leergierigheid. Ik ben meteen naar Robèrt toegegaan en heb tips aan hem gevraagd hoe ik het de volgende keer beter kan doen.’’



Zo hoopt hij nog veel meer te kunnen leren van Meester-patissier Robèrt van Beckhoven. ,,Ik wil echt het vak gaan leren, ik zie mijn toekomst in de patisserie’’, zegt Hans. Maar ja, die studie Technische Bedrijfskunde dan, waar hij de eerste twee jaar al van achter de rug heeft? Hij twijfelt nog. Dat diploma halen levert wellicht een zekerder bestaan op dan in de baksels, beseft hij. ,,Ik wil mijn studie wel afmaken. Het is nog maar twee jaar. Maar ik heb echt mijn passie ontdekt in de keuken. Het bruist van binnen, ik wil nu elke dag iets bakken. Het mooist zou zijn als ik het parallel kan doen: én studeren én bijvoorbeeld bij Ròbert in de leer.’’

In de tussentijd is hij al druk bezig met een bakcarrière. Hij heeft een bedrijfje opgericht om workshops te kunnen geven en schrijft druk aan zijn eerste bakboek.

Oma Aartje is hoe dan ook ontzettend trots op haar kleinzoon. ,,Dat zegt ze wel vaker tegen me, maar het greep me ontzettend aan toen ik tijdens de finale zag hoe ontroert ze was, haast geëmotioneerd. Dat doet me heel veel.''