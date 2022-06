Hele weekend geen treinen maar bussen tussen Ede-Wageningen, Utrecht en Rhenen

IJskonin­gin, nette heer of een prinsesje worden

Afgelopen zaterdag vond een workshop living statues plaats in Cultura in Ede. Elf kinderen kregen hier de kneepjes van het vak geleerd van Afke Westdijk. Dit alles in aanloop naar het Nederlands Kampioenschap levende standbeelden in Ede begin juli.

30 mei