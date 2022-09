Hellingbaan of luie trap in het nieuwe zwembad van Rhenen: de raad is er nog niet over uit

Het huidige sportcomplex 't Gastland in Rhenen (inclusief zwembad) is al jaren op. In november 2020 besloot de gemeente tot de bouw van een nieuw complex, inclusief een zwembad. De bouw van het nieuwe zwembad moet in augustus 2023 beginnen. Het oude blijft open tot het nieuwe klaar is.

Dat er een nieuw zwembad komt, is eigenlijk al een meevaller, want jarenlang dreigde het te duur te worden. In de huidige plannen is geen rekening gehouden met een speciaal instructiebad zoals er nu wel is. Er komt wel een 25 meterbad.

De vraag is dan hoe de drempel voor mindervalide of revaliderende mensen om te gaan zwemmen, zo laag mogelijk blijft. Aanvankelijk werd gedacht aan een zogenaamde ‘luie trap', een normale maar mobiele trap met brede aantreden en twee leuningen die over de rand van het bad gehangen kunnen worden.

Enthousiast geworden na werkbezoek

Maar na een werkbezoek bij een ander zwembad werd het College van B en W enthousiast over een hellingbaan. Zo’n (betonnen) baan maakt deel uit van het bad en mensen kunnen dan met rolstoel en al het water in rijden. Het kost wel wat: 60.000 euro extra.

Veel partijen in de gemeenteraad hebben daar hun bedenkingen bij, bleek maandag bij de behandeling van het plan in de raadscommissie. Hoewel diverse fracties voorzichtig positief zijn, hebben vooral SGP, VVD en Rhenens Belang moeite met het plan. Ook omdat er al alternatieven zijn, zeggen zij.

Quote Soms zou je willen dat inzichten eerder komen, maar we moesten een korte slag maken Bert Fintelman, Wethouder Rhenen

Volgens wethouder Bert Fintelman is het een kwestie van het ijzer smeden als het heet is. ,,Dit plan voor een hellingbaan past nu, omdat we nog moeten gaan bouwen, maar dat kun je later niet meer doen als het bad klaar is. Soms zou je willen dat inzichten eerder komen, maar we moesten een korte slag maken.”

De gemeenteraad moet er volgende week een beslissing over nemen, maar wat Elly Kamerbeek betreft, heeft die hellingbaan weinig zin, omdat er naar haar idee weinig gebruik van zal worden gemaakt. Kamerbeek is al jaren de woordvoerder van een klankbordgroep die zich bezig houdt met het nieuwe zwembad en ze was maandag inspreker bij de vergadering van de raadscommissie.

‘Verspild geld’

Kamerbeek verwacht dat de doelgroep niet meer naar het nieuwe bad komt. Doelgroepen als revaliderende mensen maar ook senioren en peuters kunnen nu nog in een warmer instructiebad terecht, maar dat bad komt niet terug. En ze meent dat die groepen niet het koude water van het 25 meterbad ingaan. ,,Wat moet je met een hellingbaan waar doelgroepen toch geen gebruik van kunnen maken?”