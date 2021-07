Help! Er is bijna geen huis meer te koop in de Gelderse Vallei: ‘Alle records zijn gebroken’

natuur van nabij Op De Hoge Veluwe groeit een moerasbos met een biodiversi­teit om je vingers bij af te likken

18 juli De bossen in het rijkere noorden en zuiden van De Hoge Veluwe hebben de potentie om - naast de bekende boomsoorten zoals berk, beuk, eik en den - meer dan nu het geval is, ook andere autochtone soorten te herbergen. Vooral in de lagere boom- en struiklaag komen van oorsprong soorten als hulst, lijsterbes, hazelaar, sporkehout en ratelpopulier voor.