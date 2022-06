Hennepplantage ontdekt in Edese kelder

Medewerker raakt gewond bij blussen brand in pand voor begeleid wonen Veenendaal

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is gewond geraakt toen zij kordaat optrad bij een keukenbrand in Veenendaal. De brand was ontstaan bij een pand van Kwintes voor beschermd en begeleid wonen aan de Ghandistraat.

4 juni