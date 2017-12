Heringa hoort weer cel eisen voor hulp moeder bij zelfdoding: 'Ik weet dat ik deed wat ze wilde'

BENNEKOM - Vanwege hulp bij de zelfdoding van zijn 99-jarige moeder is maandag opnieuw een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen Albert Heringa. De nu 75-jarige Bennekommer plande samen met zijn moeder Moek in 2008 het einde van haar leven.

De gang van zaken maandag vond Heringa niet prettig. ,,Natuurlijk is het fijn dat niemand, ook het Openbaar Ministerie, mijn integriteit in twijfel trekt. Maar ik vind de strafeis daar niet meer in overeenstemming. Dat voelt niet goed.’’

Bijdrage

Hij was pas laat thuis in Bennekom. ,,We begonnen om tien uur en om zes uur was het klaar. Nee, natuurlijk is dat allemaal niet fijn, maar mijn leven hangt er niet vanaf, ik laat dit niet alles beheersen.’’ Heringa zegt ook dat ondanks het jarenlange juridische getouwtrek hij opnieuw dezelfde weg zou volgen: ,,Ik hoop dat dit een bijdrage gaat leveren aan het debat over het vrijwillig levenseinde. En dat hier uiteindelijk zinvolle jurisprudentie uitkomt waar veel mensen verder mee kunnen. En ik weet dat ik deed wat Moek wilde.’’

130 pillen

In 2008 gaf zijn zieke (stief)moeder Maria Moek Heringa aan dat ze klaar was met haar leven. Met hulp van haar zoon nam ze 130 pillen in. Ze verbleef toen in een zorgcentrum in Ermelo.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) mag de 75-jarige Heringa zich niet beroepen op overmacht en waren er vanwege de ouderdomsklachten, aandoeningen en doodswens van zijn moeder aanknopingspunten om een arts te zoeken voor euthanasie.

Vervelende dag

Zijn moeder was het schoolvoorbeeld van een voltooid leven, zegt Heringa. Het was al met al een vervelende dag, zegt Heringa. ,,En niet de laatste. De rechters nemen hun tijd en komen pas op 31 januari met de uitspraak. En daarna volgt ongetwijfeld opnieuw een gang naar de Hoge Raad. Afhankelijk van de uitspraak zullen wij dat doen, en anders het Openbaar Ministerie. Ik vond dat mijn raadslieden een steekhoudend en sterk verhaal hadden. Maar laat ik niet op de uitspraak vooruitlopen.''

Heringa wordt gesteund door familie en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.