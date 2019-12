Herplaatsing kinderen Hoenderloo Groep wordt een ‘ramp’: ‘Minister moet ingrijpen’

Directeur Warmtebe­drijf Ede: discussie over biomassa kent geen nuance meer

8 december EDE - Terwijl Biomassa onder vuur ligt, draaien in Ede drie bio-energie centrales al enkele jaren op de houtige biomassa. Valentijn Kleijnen, directeur van Warmtebedrijf Ede, is niet blij met de discussie. ,,Het zou moeten gaan over hoe we het zo betaalbaar mogelijk kunnen houden om van het aardgas af te gaan.’’