Hester (51) heeft dementie: 'Ik gun anderen de ziekte niet, wel ons gevoel'

Haar moeder was ook dement. Maar die diagnose werd gesteld toen ze ruim 80 jaar was, de Edese Hester Cramer is pas 51 jaar. En ze weet sinds april dat je na de diagnose nog zo'n acht jaar leeft en dat ze nu al herinneringen verliest. ,,Je gelooft het eerst niet. Dementie is toch iets voor oude mensen?’’ Dementie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden in Nederland.

Opluchting

En toch is het in hun knusse Edese keuken ronduit gezellig als ze samen hun verhaal doen. Sinds de noodlottige diagnose gesteld is, laten ze geen dag meer ongemerkt voorbijgaan. Cramer: ,,Weet je, we gunnen eigenlijk iedereen het gevoel van verbondenheid dat wij nu kennen. Elke avond als we in bed liggen, willen we kunnen zeggen; dit was weer een fijne dag. Maar die ziekte, ik heb alzheimer, gunnen we natuurlijk niemand. De ziekte is nu in een beginstadium, maar toch merk ik het al. Ik ben ziek. Maar niet gek, zoals sommigen dachten toen ik dingen niet meer kon. Dat is, hoe raar dat misschien ook klinkt, een opluchting. Toen ik de diagnose kreeg, was een van mijn eerste gedachten; zie je wel, ik stel mij niet aan en ben niet gek.’’

,,Maar we lachen veel, vaak met wat zwarte humor’’, zegt haar man Ton. ,,Hester zegt soms tegen mij: je boft maar dat dementie niet besmettelijk is.’’ Ze heeft geen bucketlist, van dingen die ze per se nog wil doen. ,,Ik woon mijn hele leven in Ede. Het voelt fijn om hier te zijn, het is mijn dorp. Hier wonen de mensen die ik ken. En dat het vertrouwd is, wordt voor mij steeds belangrijker. Het helpt mij greep op dingen te houden.’’

In 't Veen: ,,Als je weet dat iets eindig is, dan ga je het meer koesteren. Dat is mooi. Ondanks alles.’’