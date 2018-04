Het camperleven mag ook best wat opleveren

Wim en Marjo Greven uit Zoetermeer zitten lekker in het zonnetje voor hun camper, terwijl ara's Louis en Kiara een oogje in het zeil houden.

Wims gebruinde bast verraadt dat het niet voor het eerst is dat hij zich op deze manier aan het 'camperleven' laaft. Het is puur genieten, zegt hij.

In 1992 knapte hij z'n eerste campertje op en merkte al snel wat het gevolg was. ,,Heel veel mensen wilden 'm graag lenen. Ik ben ondernemer en rook m'n kansen. Inmiddels hebben we acht campers die we verhuren.’’ ,,Zelf beleven we er ook plezier aan’’, vult z'n vrouw aan. ,,We testen de campers geregeld.’’