Het regent nog steeds plofkraken, maar dat is nog geen reden om óveral de pinautomaten te verwijderen

Stijgt het aantal plofkraken?

Dit jaar wel. De teller staat inmiddels op ruim zestig. Dat is meer dan vorig jaar. Toen werden 42 geldautomaten gekraakt. In 2017 waren er 65. Dat is de helft minder dan in 2013. Toen werden in een hoos aan plofkraken liefst 129 geldautomaten opgeblazen. De politie maakt zich zorgen.