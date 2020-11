Hoe dit primitieve Veluwse vakantiepark duizenden harten veroverde: ‘Alles moest zo goedkoop mogelijk’

Verscholen in het groen aan de rand van de Eper buurtschap Wissel ligt Remboe Village. Alleen in naam herinnert dit bungalowpark nog aan zijn illustere voorloper, die precies twintig jaar heeft bestaan. Toch veroverde de Remboe in die korte tijd een speciale plek in de harten van velen. In heel Nederland. Want de Remboe was méér dan vakantie. De Remboe was één grote familie, met wel 23.000 aftakkingen.

Wie de Remboe noemt, kan niet om Aalt van Vemde (1911) heen. Hij is de verpersoonlijking van het Remboe-gevoel. ‘Mensen herkenden zich in de idealen en principes die hij na de verschrikkingen van de oorlog uitdroeg’, schrijven de auteurs van het boek De Remboe, dat is zo’n heerlijk oord, dat op 16 november verschijnt.

Volledig scherm Dochters Marianne Heij-Van Vemde en Gerda Visser-Van Vemde. ,,Wij gingen nooit op vakantie. De vakantie kwam naar ons toe. Elke week hadden we andere vriendinnen.’’ © Maarten Sprangh

Aalt van Vemde is een opvallende verschijning in het Epe van de jaren veertig en vijftig. Hij weet de blikken op zich gericht als hij door het dorp gaat in zijn ribfluwelen manchester jasje en rijbroek, altijd met geblokte sokken en hoge, zwarte kistjes eronder. ,,Als kind schaamde ik me verschrikkelijk voor hem. Niemand had een vader die er zo uitzag”, zegt zijn dochter Gerda (78), één van de auteurs van het boek.

Van Vemde komt uit een eenvoudig Veluws boerengezin, dat grond heeft in Wissel, aan de westkant van Epe. Hij heeft weinig opleiding genoten, maar toont een brede culturele interesse. Ook de natuur trekt hem. Het declameren van gedichten in bos en heide behoort tot zijn liefhebberijen. Hoewel zijn ouders actief zijn in het kerkelijk leven, voelt Van Vemde zich aangetrokken tot het socialisme. ,,De oorlog en zijn verzetswerk hebben hem gevormd”, vertelt Marianne (64), één van zijn andere dochters.

Volledig scherm Ansichtkaart van de Remboe. © Piet Stegeman

Hij is een idealist, die een betere wereld nastreeft in het verzuilde Nederland, dat in wederopbouw gaat. Maar er moet ook brood op de plank komen. Van het boerenbedrijf rest alleen nog een kippenschuur. De handel in kippen is zo goed als dood. Van Vemde broedt op een idee. Waarom die oude schuur niet ombouwen tot verblijfsruimtes? Zo kunnen de arbeiders die het land weer opbouwen in de zomer genieten van een welverdiende vakantie, dicht bij de Veluwse natuur.

Boslucht en gevoel van vrijheid

Hij gaat aan de slag met bordkartonnen schotten en creëert veertien kleine kamers, die gespeend zijn van elke vorm van luxe. Gerda: ,,Hij bouwde met materiaal dat nagenoeg niets kostte.”

Al in de zomer van 1946 komen de eerste gasten. Zij laven zich aan de boslucht en het gevoel van vrijheid. Het Spartaanse onderkomen nemen ze voor lief. Van Vemde doopt zijn oord de Remboe, met een knipoog naar ‘rimboe’. Dat is niet zomaar, want het ongepolijste onderkomen in de Veluwse natuur moet een oergevoel oproepen.

Volledig scherm Strozakken om op te slapen. © Piet Stegeman

Ook de rieten huisjes die hij later bouwt, kennen geen opsmuk. Het meubilair is van eigen makelij, de matrassen zijn gevuld met stro. Gasten, die per trein, bus of boot naar de Veluwe komen, nemen zelf huisraad en beddengoed mee. ,,Van Gend en Loos kwam dan met een transport om van alles na te bezorgen”, zegt Marianne.

Ineke Molenaar (70) uit Groningen kwam als kind jaarlijks op de Remboe. ,,Als Rotterdamse stadskinderen van toen vonden wij het heerlijk daar in die bossen. Het was heel primitief. In de huisjes was geen toilet of stromend water. We wasten ons aan de pomp.”

Volledig scherm Ineke Molenaar (rechterschommel) kwam in haar jeugd elk jaar op de Remboe. Ze bewaart warme herinneringen aan het 'primitieve' vakantiepark. © Privéfoto

Gemeenschapszin is belangrijk in Van Vemde’s overtuiging. Hij bouwt eigenhandig een kantine met veldkeien, dennen- en berkenstammen. Hier is plek voor driehonderd gasten. Het mag allemaal niets kosten. Zo houdt hij de verblijfskosten voor de arbeidersgezinnen uit de grote steden laag. Van Vemde - ook PvdA-raadslid in Epe - is een a-typische ondernemer. Marianne: ,,In plaats van prijzen te laten stijgen, probeerde hij alles zo goedkoop mogelijk te houden.”

Van Vemde geniet respect, ook buiten het park. ,,Hij trok zich van niets en niemand wat aan”, weet Gerda. ,,Ging zijn eigen gang, maar kon met iedereen opschieten. Hij had een natuurlijk gezag. Er was nooit rotzooi op De Remboe.”

Volledig scherm Volksdansen in de kantine, vaste prik op zondagavond. © Piet Stegeman

De familie Van Vemde, het vaste personeel en de steeds weer terugkerende gasten zijn één grote-Remboe familie. De kantine is het kloppend hart. Hier begint en eindigt elke vakantieweek. Zo is er de traditionele openingsavond, waarop Van Vemde de parkregels voor iedereen uitlegt. Daarna zingen alle aanwezigen het Remboe-lied in canon.

De Remboe, De Remboe,

dat is zo’n heerlijk oord

wij wandelen door bos en hei

de zon maakt ons zo blij, zo blij

vakantie, vakantie,

wij trekken naar de Remboe toe.

Op de zondag is het tijd voor volksdansen, waarbij Van Vemde de liedjes zingt en aanwijzingen geeft. Het hoogtepunt van elke vakantieweek is de Bonte Avond op woensdag. Sommige stamgasten beginnen thuis al, ruimschoots vóór de vakantie, met de voorbereidingen hierop.

Excellent verteller

Tijdens voordrachtavonden excelleert Van Vemde als verteller. Hele verhalen van auteurs als Annie M.G. Schmidt, Bomans of Tsjechov kent hij uit het hoofd. Gerda: ,,Dat duurde soms meer dan een uur. Dan kon je een speld horen vallen.”

De vrijdag is gereserveerd voor de afscheidsavond, waarbij een lach en een traan moeiteloos samengaan. Als de nieuwe gasten zich de dag erop melden, begint het programma weer van voren af aan. De dochters van Aalt vinden het prachtig. Marianne: ,,Wij gingen nooit op vakantie. De vakantie kwam naar ons toe. Elke week hadden we andere vriendinnen.”

Volledig scherm De nieuwe kantine, met zelfgemaakt meubilair. © Piet Stegeman

Families uit het hele land blijven in groten getale komen. Dochter Gerda helpt bij het vouwen van nieuwsbrieven voor de vaste gasten; het zijn 23.000 adressen. ,,Wij kwamen elk jaar terug”, zegt Ineke Molenaar. ,,De Remboe voelde als ons tweede huis in de zomer.”

Het idealistische vakantiepark maakt een bloeitijd door. Van Vemde koopt hectares bij, vervangt huisjes en bouwt eigenhandig een nieuwe kantine, waar liefst zeshonderd mensen in kunnen. Fotograaf Piet Stegeman legt het allemaal vast. ,,Die foto’s verkocht hij aan het einde van de week aan de gasten.”

In 1965 overlijdt Aalt plotseling

Over de zonnige toekomst van de Remboe valt in 1965 een slagschaduw als Van Vemde plots overlijdt, op 53-jarige leeftijd. Hij laat niet alleen een gezin met acht kinderen na, maar ook zijn levenswerk. Omdat alle vakanties al zijn geboekt, moet de Remboe-familie nog één zomer zonder de grote roerganger draaien. Daarna wordt het park verkocht.

,,Wij gingen nooit meer naar de Remboe”, zegt Marianne. Het is te pijnlijk. ,,Alles veranderde.” In 1985 brandt de kantine die Aalt bouwde tot de grond toe af. Inmiddels herinnert op Remboe Village vrijwel niets meer aan de pionierstijd. Toch komen er nog mensen kijken die er vroeger op vakantie gingen. Marianne: ,,Er is een pad naar hem vernoemd.”

Volledig scherm De receptie van vakantiepark Remboe Village. © Jaap Selles

Nu, 75 jaar na de oprichting, hebben de oude foto’s van Stegeman de familie Van Vemde geïnspireerd. ,,Het zou jammer zijn niets met dat prachtige materiaal te doen”, vertelt Marianne. De foto’s zijn, voorzien van begeleidende teksten, gebundeld in een boek, dat op 16 november verschijnt.

,,Het boek laat een tijdsbeeld zien waarin saamhorigheid nog telde”, weet Gerda. Tegelijkertijd is het een bescheiden monument geworden voor een bijzondere man en zijn verheffingsideaal. ,,We wilden het verhaal van de Remboe vertellen. Dan ontkom je niet aan mijn vader. Hij wás De Remboe.”

De zussen hopen dat het boek aanzet tot denken over het nut van gemeenschapszin. Marianne: ,,Het individualisme is ver doorgeschoten. In de eerste coronagolf voelde je dat mensen daar klaar mee waren. In de tweede golf is dat helaas alweer anders.”

Volledig scherm De coverfoto van het boek over de Remboe. De auteurs zijn nog steeds op zoek naar het meisje dat een boek las voor één van de huisjes op het terrein. Wie haar herkent, kan een mail sturen naar mediabvehv@gmail.com. © Piet Stegeman