Hoe een huisvrouw van 120 kilo brandweervrouw werd: ‘Ik ben er kláár mee’, zei ik bij mijn zusjes graf’

,,Wij hebben McDonalds, wil je ook?", Willeke heeft net haar racefiets geparkeerd bij de Barneveldse brandweerkazerne als haar collega’s vrolijk binnen komen stormen.



Ze grijnst. ,,Nee, dank je.” Niet dat ze nooit vette hap eet. ,,Zeker wel. Af en toe genieten van iets lekkers, dat kan gewoon.”



Willeke van Harn (41) werkt sinds zeven jaar bij de Barneveldse brandweer. Zwaargewonden die bekneld zitten in een auto: ze horen haar rustige stem als eerste. Ze rukt bij nacht en ontij uit naar ongevallen. En ja, ook weleens naar een kat in een boom – ‘die er dan natuurlijk uitspringt zodra je er bent’.



,,Ik heb in een fabriek gewerkt, in de horeca, in de RAI in Amsterdam... ja best wel veel baantjes gehad. Ook in de zorg. Tot de kinderen kwamen. Ik was nog best jong toen ik kinderen kreeg. En ik ben voor de kinderen bewust thuisgebleven. Wat natuurlijk superfijn was, dat dat gewoon kon”, blikt Willeke terug.



,,Maar na de geboorte van de kinderen ben ik wel behoorlijk aangekomen.” Ze woog 120 kilo. ,,Dat besef je niet eens zo erg, maar iedere keer als ik een foto van mezelf zag dacht ik: nee, dit kan niet.”