Hoe in één nacht tijd alle kippen van eierboer Theo het doodvonnis kregen: ‘Om half 4 vanochtend belden ze’

Een paar dagen Duitsland met vrienden: Theo Bos was er even tussenuit. Heerlijk ontspannen, tot donderdagavond zijn zoon belde. ,,Dat er opeens honderd kippen dood waren. Even later, nadat hij de kadavers had weggehaald, lagen er wéér dode kippen. Ik vroeg: ‘Wat zijn de symptomen?’ We hebben meteen alarm geslagen bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Daarna ging alles in een sneltreinvaart.”