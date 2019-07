‘Hoe kan het dat een locatie van de gemeente Barneveld gebruikt wordt voor drugsafval?’

Lokaal Belang wil weten hoe het kan gebeuren dat een locatie die sinds 2004 in het bezit is van de gemeente zelf, gebruikt wordt voor drugsafval. ,,Werd de locatie (het terrein zelf en het gebouw) door de gemeente aan derden verhuurd? Zo ja, aan wie was dat? Wat was het doel van de huur (volgens huurders); waar zou het terrein en het gebouw voor worden gebruikt?”



Ook vraagt Lokaal Belang zich af of en hoe deze en andere leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen van de gemeente, werden gecontroleerd. Verder is Lokaal Belang benieuwd of er panden van de gemeente zijn waarover zorgen bestaan over het legale gebruik ervan.



De vondst van 45.000 liter drugsafval in Voorthuizen is volgens de politie de grootste hoeveelheid die tot nu toe op een plek is gevonden in Nederland. Het is waarschijnlijk afkomstig uit een drugslab voor synthetische drugs.