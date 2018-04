Merel (21) gaat kansarme jongeren op Filipijnen leren hoe je haren knipt

GroenLinks zag ver­kie­zings­winst aankomen en startte 'klasjes' voor wethouders

7:09 NIJMEGEN - Het is een makkie, de zoektocht naar GroenLinks-wethouders. De partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste in Nijmegen, Arnhem, Wageningen, Culemborg en Renkum. Die verkiezingswinst kwam niet als een verrassing voor de partijtop. Want GroenLinks stoomde vorig jaar al een klasje met politieke talenten klaar voor een wethouderspost.