Hoe nu verder met 'flaterfestijn’ Lelystad Airport?

Door de zoveelste tegenslag hangt de opening van Lelystad Airport in 2020 aan een zijden draadje en minister Van Nieuwenhuizen begint onder druk van de Tweede Kamer aan een vrijwel kansloze missie in Brussel. Drie vragen over hoe het verder moet met ‘flaterfestijn’ Lelystad Airport.

1. Wordt de opening van Lelystad Airport in april 2020 nog gehaald?

Die kans is in een paar dagen tijd flink geslonken. Sterker nog: de kans dat de opening van het vakantievliegveld voor de derde keer wordt uitgesteld is levensgroot. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) zei dinsdagavond voor het debat niet voor niets: ,,Opening in 2020 is nog steeds het streven, maar het wordt wel steeds ingewikkelder.”

Dat heeft alles te maken met de weigering van de Europese Commissie om een maatregel goed te keuren waarmee Van Nieuwenhuizen wil afdwingen dat uitsluitend vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport worden overgeplaatst. ‘Brussel’ staat deze zogenoemde verkeersverdelingsregel niet toe vanwege vrije markt regels en eist dat óók ‘nieuwe’ vliegmaatschappijen toegang krijgen tot vakantieluchthaven Lelystad.

De minister moet dus opnieuw om tafel met de Europese Commissie en dat kost waarschijnlijk veel tijd. Kostbare tijd die er eigenlijk niet is. Vliegvelddirecteur Hanne Buis zei onlangs in de Stentor te hopen dat er begin 2019 een harde openingsdatum ligt voor haar vliegveld, zodat ze nog net genoeg tijd heeft om alles te regelen. Maar begin 2019 gaat Van Nieuwenhuizen zeker niet halen. Daarvoor zijn de eisen van de Tweede Kamer te streng.

Die eist namelijk in ruime meerderheid dat Van Nieuwenhuizen eerst een deal maakt met ‘Brussel’ waarin geregeld is dat Lelystad Airport uitsluitend zal dienen als dependance van Schiphol. Ook moet ze vooraf kunnen garanderen dat de gevreesde laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel na de herindeling van het luchtruim in 2023 verleden tijd zijn. Garanties die ze vooralsnog niet kan geven. ,,Pas als de verkeersverdelingsregel rond is en de laagvliegroutes zullen verdwijnen, kunnen we een definitief besluit nemen over de opening van Lelystad Airport”, waarschuwde Eppo Bruins van regeringspartij ChristenUnie.

2. Wat gaat minister Van Nieuwenhuizen nu doen?

Onderhandelen met de Europese Commissie. Een ruime Kamermeerderheid, waaronder drie van de vier regeringspartijen, heeft haar een glasheldere boodschap meegegeven: Lelystad Airport mag alléén vakantievluchten van Schiphol overnemen, autonome groei is uit den boze. Van Nieuwenhuizen zit opgezadeld met een vrijwel kansloze missie, klem tussen de eisen van ‘Brussel’ (ook nieuwe airlines toelaten op Lelystad) en de wensen van de Tweede Kamer (géén nieuwe airlines toelaten).

Toch geeft Van Nieuwenhuizen nog niet op. ,,Ik zie nog kans, heb de handdoek nog niet in de ring gegooid. Maar ik heb nog geen oplossing. Ik doe mijn uiterste best om er met de Europese Commissie uit te komen, maar kan niets garanderen.”

Volledig scherm Een onderonsje tijdens het zoveelste Lelystad Airportdebat tussen (vlnr) Lammert van Raan (PvdD), Suzanne Kröger (GroenLinks), Remco Dijkstra (VVD) en Eppo Bruins (ChristenUnie). Een volle publieke tribune kijkt mee. © ANP

3. Wat als Brussel in ‘nee’ blijft volharden?

De Europese Commissie schoot de verkeersverdelingsregel al twee keer eerder af. Brussel heeft weinig op met maatregelen die de vrije markt beperken. Bij de laatste weigering, twee weken terug, bleek eens te meer dat Europa de dependancerol van Lelystad Airport simpelweg niet toe staat. De kans is dus groot dat Van Nieuwenhuizen met lege handen thuis komt.

En dan breekt de fase van paniekvoetbal aan, want simpele oplossingen zijn er niet. Een compromis met een klein beetje autonome groei op Lelystad is na het debat van dinsdag uitgesloten. Lelystad Airport helemaal afschieten lijkt ook geen optie. De machtigste partij van het land, de VVD, zal dat niet toestaan. ,,De VVD is voor een spoedige opening van Lelystad Airport. Het vliegveld ongebruikt laten brengt fikse schade toe aan de economie. Afstel is geen optie”, heeft Kamerlid Remco Dijkstra meer dan eens gezegd.

