Honderd uur werkstraf voor 24-jarige Edenaar na brandstichting in Elst (Utrecht)

De brandstichting vond vorig jaar op 18 juni plaats aan de Veenendaalsestraatweg. De nu 24-jarige man hield daar een aansteker bij een bus deodorant. Nadat er vuur was ontstaan, gooide hij ook enkele fietsen op het vuur. Dat gebeurde vlakbij de plek waar vluchtelingen uit Oekraïne woonden in zogeheten tiny houses.

Alleen gevaar voor goederen

De rechter in Utrecht heeft nu geoordeeld dat er bij de brand in Elst alleen gevaar is geweest voor goederen en niet voor mensen. Brandstichting is normaal gesproken een zaak voor de zogeheten meervoudige kamer van de rechtbank. Daar zitten drie rechters in plaats van één. Zij kunnen hogere straffen opleggen dan de politierechter, die een verdachte tot maximaal een jaar cel kan veroordelen.