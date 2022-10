‘Horrorspin’ uit de mediterranen in huis

Maar als ik terugkom in mijn slaapkamer zit er op de muur tegenover mij ineens een groot beest. Een spin. Maar niet zomaar eentje, nee, echt een grote. Zijn naam schiet gelijk door mijn hoofd. Valse wolfspin. Dat beest dat een paar weken terug tot een paar keer toe het landelijk nieuws haalde . Het is een van de grotere spinnen van Nederland, de enige die een vervelende beet bij mensen in huis kan hebben. De herkomst van de spin is onduidelijk. Oorspronkelijk komt hij uit het mediterrane gebied, maar inmiddels is hij opgerukt tot in Nederland. Het zou kunnen dat hij een lift gekregen heeft van een vakantieganger, maar in Frankrijk, België en Duitsland is de valse wolfspin al op veel verschillende plekken gevonden. Hij heeft dus op de een of andere manier al een enorm gebied gekolonialiseerd.

We hoeven echter niet bang te zijn. Weliswaar is hij erg groot voor een spin met een spanwijdte van meer dan 5 centimeter, maar agressief is hij niet. Hij is niet uit op mensenbloed Wel kan hij als hij aangevallen wordt terugbijten. Die beet is een beetje te vergelijken met een wespensteek en kan bij mensen met een allergie erg vervelend zijn.



In ons land leeft de valse wolfspin vooral in en rond huizen. Daar is het nou eenmaal het warmst en dat is iets waar deze verwende mediterrane soort het van moet hebben. Overdag schuilt hij in nauwe kieren en spleten en ’s nachts gaat hij op jacht. Een web maakt hij niet, hij springt gewoon bovenop allerlei kleine beestjes.



En zo kwam ik hem tegen in mijn kamer. Hoewel mijn eerste reactie misschien vooral een schrikreactie was, vond ik het toch erg gaaf om deze spin nu in het echt te zien. Na alle hysterische nieuwsberichten was ik ook wel nieuwsgierig geworden. En daar was hij dan. Een horrorspin? Dat valt heel erg mee. Maar ik heb hem toch maar even buiten gezet.