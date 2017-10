'Ik kon niet meer dealen met leven in twee werelden'

Al die roem eist vorig jaar zijn tol. Rianne moet werk afzeggen omdat ze, zoals ze het zelf verwoordt, 'niet meer wist wie ze was'. ,,Ik kon niet meer dealen met het leven in twee werelden. Het verschil tussen werk en thuis was te groot.’’ Bij opdrachten voor de grote modehuizen is Van Rompaey het 'moeilijk te krijgen model', de verwachtingen zijn torenhoog. Thuis is ze een gewoon 21-jarig meisje, dat lol heeft met haar studerende vriendinnen. Samen kookt en films kijkt.



Als Rianne in de herfst van 2016 terugkomt van een klus in Parijs vertelt ze haar agent Mo, van Paparazzi Models in Amsterdam, dat ze 'de New York fashionweek niet kan doen'. In Parijs slaapt ze slecht, voelt zich verdrietig en paniekerig. De twijfel slaat toe. ,,Voor iedere shoot kruip ik in een ander personage, ik speel een rol. Maar wie ik zelf was en wat mijn behoeften waren, wist ik niet meer.’’