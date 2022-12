Illegale aanleg mountainbikeroute op voormalige stort Wekerom

Op de belt in Wekerom hebben vrijwilligers van het MTB-team illegaal een mountainbikeroute aangelegd. Daarbij is gegraven in de afdeklaag van de oude vuilstort. Omwonenden die al zeven jaar procederen tegen de manier waarop de gemeente Ede met de ‘gifbelt’ omgaat, zijn verbijsterd. ,,De gemeente had eerder moeten handhaven, nu ligt het pad er al.”