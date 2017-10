Wie: Corine van den Hurk (28) uit Wageningen

Status: alleenstaande moeder van dochter Lizzy (2)

Laatste beroep: gastvrouw in de zorg

In de bijstand sinds: 2 jaar

Uitkering: 990 euro

Doel: vrijwilligerswerk vinden

Groep: 2 'zelf in actie'



Vertel eens wat over jezelf?

,,Zodra ik geen leerplicht meer had, ben ik gestopt met school. Ik was 17, zat op het ROC en deed de opleiding zorg en welzijn. Ik kan me niet zo goed concentreren en wilde liever geld verdienen. Eerst werkte ik in een winkel, later in een kaasfabriek en toen raakte ik mijn baan kwijt. Ik kwam in de bijstand tot me een baan voor twee jaar als gastvrouw in de zorg werd aangeboden. Daar moest ik weer een opleiding voor doen, maar dat wilde ik ook graag.”



Waarom kwam je in de bijstand terecht?

,,Pas toen ik al drie maanden zwanger was, kwam ik erachter dat ik in verwachting was. De vader wilde niet dat ik het hield en ging bij me weg. Met mijn opleiding zou ik precies een paar weken voor de bevalling klaar zijn en na mijn zwangerschapsverlof kon ik terugkomen, maar al met 29 weken kreeg ik weeën. De bevalling werd met medicatie gerekt en ik moest wel bedrust nemen. Omdat ik de opleiding niet had afgerond, werd het contract gestopt en viel ik terug in de bijstand.”



Hoe kom je rond?

,,Van de uitkering kan ik prima leven. Ik krijg bijstand, maar ook 352 euro kindgebondenbudget, kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag en kwijtschelding van belastingen. Mensen in de bijstand met een kind hebben het niet slecht.”



Vind je het erg om van de bijstand te leven?

,,Het kan niet anders. Als ik gezond en zonder kind was, zou het anders zijn. Ik had best willen ruilen met mensen die werken, maar toen mijn dochter werd geboren, was ik alleen. Ze was een huilbaby, anderhalf jaar lang. Ik was alleen maar moe. Als zij sliep, sliep ik ook. Nu ben ik misschien moe en lui, omdat ik niks hoef. In de bijstand zitten is niet leuk. Je wordt er depressief van.”



Waarom doe je mee aan het onderzoek?

,,Mijn dochter huilt niet meer zo veel. Omdat het met haar goed gaat, wil ik weer wat voor mezelf gaan doen. Eigenlijk hoef ik niet te gaan werken, want ik heb uitstel van sollicitatieplicht tot mijn dochter 4 jaar is, maar ik wil zelf weer. Ik wil nuttig zijn en een sociaal leven hebben. Ik merk dat de gemeente nu niks voor me doet en dat is ook een reden om me aan te melden. Ik vind liever werk via de gemeente, dan via een uitzendbureau. De gemeente kan me helpen om werk te vinden dat ik leuk vind. Via een uitzendbureau krijg ik productiewerk in een fabriek waarbij ik in ploegen moet werken. Dat gaat niet als je in je eentje voor een klein kind zorgt. Ik wil vrijwilligerswerk doen. Ik denk aan twee dagen per week in de ouderenzorg en zo hoop ik weer in een baan te rollen. Dat moet wel te combineren zijn met mijn dochter, want ik wil haar maximaal drie dagen per week naar de kinderopvang brengen. Ik vraag me wel af hoe ik het hele bedrag dat ik nu krijg, ga verdienen met drie dagen per week werken. Het is krom. Je hoort mensen die werken te belonen, maar wij hoeven niets te doen.”