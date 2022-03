In dit café kun je je eigen foto laten printen in je biertje

Hoe vaak kun je nou je eigen foto in de schuimkraag van je biertje laten printen? Bij de Ierse pub Flannagan’s in Ede kan dat de komende twee weken non-stop als je een pint Guinness bestelt.

Het werkt heel eenvoudig, vertelt Bart Siezen, eigenaar van Flannagan’s in Ede. ,,In het café kun je een QR-code scannen, waarin je een foto moet uploaden die je in je biertje wilt hebben. Vervolgens voeren wij die foto in, en sturen we die naar de ‘printer’, die in de schuimkraag van een Guinness-biertje jouw plaatje afdrukt. En ik moet eerlijk zeggen: hij print ontzettend goed en scherp! Het is echt briljant.”

Alsmaar uitstellen

Siezen keek al maanden reikhalzend uit naar de gadget. ,,Ik had me heel lang geleden ingeschreven om zo’n printer te ontvangen van Guinness. Maar door corona moesten we het alsmaar uitstellen.” Na lang wachten heb je dan ook wat, vertelt de kroegbaas.

In Nederland zijn er slechts drie andere cafés waar je je foto kunt printen in de crèmewitte schuimkraag van het donkere biertje.

De smaak van het drankje is er in ieder geval niet anders op geworden, aldus Siezen. ,,In de printer zit een cartridge die wel moet worden bijgevuld. Ik denk dat de ‘inkt’ gewoon wat donkerder Guiness-schuim is. In ieder geval is het natuurlijk gewoon eetbaar of drinkbaar. Komend weekend zal de printer vast een drukke tijd hebben; dan denk ik dat iedereen wel een foto wil laten printen!”

Volledig scherm Een foto in de schuimkraag. © Herman Stöver