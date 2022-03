In ‘Hin und her’ wordt hoofdpersoon gek van bureaucratie: ‘Niets aan actualiteit ingeboet’

Spelgroep Bennekom speelt vijf keer de voorstelling Hin und her over een man die op een brug tussen twee grensposten steeds heen en weer wordt gestuurd.

,,Hoofdpersoon Ferdinand Havlicek is het land waarin hij opgroeide uitgezet omdat zijn papieren niet in orde waren. Om dezelfde reden komt hij het land waar hij werd geboren niet in. Dat drijft hem tot wanhoop”, vertelt Pim Spijker, voorzitter van Spelgroep Bennekom.

Vast in niemandsland

Het toneelstuk werd bijna honderd jaar geleden geschreven door de Hongaars-Duitse schrijver Ödön von Horváth, die gefrustreerd was over de bureaucratie waar hij tegenaan liep. ,,Het heeft niets aan actualiteit ingeboet. Nog steeds zitten er vluchtelingen vast in een soort niemandsland en kunnen niet verder. Verder hebben we bij de toeslagenaffaire nog gezien waartoe bureaucratie kan leiden.”

Ondanks de schrijnende situatie van de hoofdpersoon, zit Hin und her volgens Spijker vol humor. ,,Er zijn smokkelaars op de brug, een grenswachter heeft een liefdesaffaire. Twee presidenten hebben een nachtelijke afspraak, waarbij een van hen een smokkelaar aanziet voor het staatshoofd. Er komen gekke types voorbij in hilarische scènes, maar het stuk is zeker geen klucht.”

Stof tot nadenken

Spijker, die zelf de rol van een van de smokkelaars vertolkt, vindt Hin und her een voorstelling die goed bij Spelgroep Bennekom past. ,,We brengen altijd stukken met diepgang die stof tot nadenken geven. Daarom nodigen we het publiek telkens na afloop uit om er met ons over door te praten. Wat doet bureaucratie met mensen? Hoe moeilijk maken we het voor elkaar en onszelf? Het publiek mag met die vragen naar huis gaan.”

Spelgroep Bennekom speelt Hin und her op 26 maart en 1,2, 8 en 9 april in De Ontmoeting in Bennekom. De regie is in handen van Sanne Bant. Kaarten reserveren kan via spelgroep.nl.