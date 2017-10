In opspraak geraakte museumdirecteur moet Ede aan World Art Center helpen

Met de naam die Ede nu aan zich gebonden heeft, de in Ede geboren Stanley Bremer, komen daar op z’n minst vraagtekens bij. Bremer liet in 2015 het Wereldmuseum in Rotterdam achter in chaos. Conservatoren waren weggestuurd, de financiën niet op orde, de bezoekersaantallen liepen terug en Bremer zou de collectie deels hebben verkwanseld. Ook een voormalige partner van Bremer is enigszins sceptisch over Bremers capaciteiten op dit gebied. ,,Ik heb goed samengewerkt met Bremer. Hij was een goede grafische vormgever. Maar ik maakte altijd de bedrijfsplannen die hij later claimde te hebben gemaakt. Mijn naam werd nooit genoemd’’, stelt Han Meeter, die onder meer de tentoonstellingsruimte op Ereveld Grebbeberg in Rhenen verzorgde. ,,Nadat we uit elkaar zijn gegaan, bleek verscheidene keren dat zijn betrouwbaarheid niet 100 procent is geweest.’’



Weijland heeft echter het volste vertrouwen in Bremer. ,,Het is iemand die tegen de cultuur in de cultuursector durft in te gaan. En hij heeft het Wereldmuseum ook weer doen bloeien toen hij aantrad.’’ Weijland stelt dat Bremer onterecht negatief is neergezet bij zijn vertrek uit Rotterdam. ,,Dat rapport was gekleurd. Dat hij controversieel is, vind ik een voordeel.’’