Inbrekers slaan toe bij maneges en stallen: lockers opengebroken, duurste zadels gestolen

Dickens Fair werkt nu al voorzich­tig toe naar nieuwe editie: ‘Alles wordt duurder, je kunt elke euro maar één keer uitgeven’

De organisatie van de Dickens Fair in Bennekom is voorzichtig gestart met de voorbereidingen na twee afgelaste edities. ,,We merken dat de kosten die je moet maken om een evenement van de grond te tillen, flink zijn gestegen”, zegt Gerard Buizer van de historische kerstmarkt.

10 mei